KOMMENTAAR Kuidas vanemate ärevus võib viia Ukrainas veel ühe põlvkonna kaotuseni

Kas Ukrainas toimub massiline teismeliste väljaränne? Kas seda on varsti oodata? Kas see on Kremli psühholoogiline operatsioon? On meil põhjust muretsemiseks?

UNICEF teatas 2022. aasta raportis, et 4,8 miljonit Ukraina last on pidanud kodudest lahkuma, neist 2,5 miljonit on riigisisesed põgenikud ja ülejäänud lahkunud välismaale. 2024. aastal ütlesid Ukraina võimud, et alates konflikti algusest 2022. aasta veebruaris on riigist põgenenud üle kahe miljoni alaealise. Eurostati andmetel moodustasid tänavu septembris lapsed ELis ajutise kaitse staatuse saajatest peaaegu kolmandiku (32,3%).