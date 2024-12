ÜLEVAADE Euroopa külmutab süürlaste asüülitaotlusi

Siseminister Gerhard Karner lisas, et on andnud alluvatele korralduse valmistada ette reeglipärane Süüriasse tagasi- ja väljasaatmise programm, ent ei ole avalikkusele selgitanud, kuidas ja millal seda päriselt ellu viima hakatakse. «Poliitiline olukord Süürias on täielikult muutunud,» põhjendas ministeerium, kuid lubas olukorda siiski jälgida ja analüüsida. Austria statistikaameti andmetel elab riigis ligikaudu 95 000 süürlast.