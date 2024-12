Trump: peame lahendama Ukraina probleemi, Süürial tuleb ise endaga toime tulla

«Ma leian, et me peame lahendama Ukraina probleemi Venemaaga,» ütles Trump Prantsuse ajakirjale Paris Match laupäeval salvestatud ja täna avaldatud usutluses.

«Ja Lähis-Ida on mõistagi suur prioriteet. Ent ma leian, et Lähis-Ida on vähemkeeruline olukord kui Ukraina koos Venemaaga,» ütles Trump.

«Kuid need on kaks olukorda, mille me peame lahendama ja me peame lahendama need kiiresti. Paljud inimesed surevad.»