Analüütikud märgivad, et Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ei pidanud nüüdseks kukutatud president Bashar al-Assadi võimu Süürias kaugeltki halvimaks stsenaariumiks, ehkki too oli liidus Iisraeli põlisvaenlaste Iraani ja Liibanoni Hezbollah'ga, sest kartis, et Assadi kukutamine vallandab kaose.