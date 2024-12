AASIA VAADE Hiina juhil on probleem korruptsiooniga relvajõududes

Taas ilmus lääne meedias leke, mis häbistab Hiina ametkondi, kuid Pekingis katab kõike saladuseloor. Sel korral paljastas väljaanne Financial Times, et Hiina kaitseminister ja endine mereväe ülem Dong Jun on USA luure andmetel korruptsiooni tõttu uurimise all.