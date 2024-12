Taani atašee soovil Tartusse rajatud kool tõi parima Balti koostöö

Tartusse kohale jõudes üllatus Teulade uuesti. «Kujutasin ette, et see näeb välja nagu pildid NSVList, eeldasin, et kogu Tartu on nagu Annelinn, sest teadsin, et sealt käis üle Teine maailmasõda,» tunnistab ta. «Ja siis nägin saabudes nii palju heas seisus ajaloolisi hooneid. Tunne oli nagu Lääne-Euroopas.»