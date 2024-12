Pärast migrandipaadi põhjaminekut kolm päeva tormises meres ulpinud 11-aastane tüdruk päästeti

Sierra Leonest pärit tüdruk leiti merest kandmas lihtsat päästevesti ja klammerdumas kahe rehvi sisekummi külge. Ta ütles päästjatele, et sõitsid metallist paadiga merele koos 45 inimesega Tuneesiast Sfaxi linnast, mis läks põhja, kui seda tabas torm.

«See oli uskumatu kokkusattumus, et me kuulsime lapse häält, kuigi mootor töötas,» ütles Matthias Wiedenlübbert, Saksa purjelaeva Tromatar III kapten, mis on alates 2023. aastast abistanud tsiviilmerepäästjaid Vahemerel.