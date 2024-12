Morrise maakonna põhjaosas asuvas USA sõjaväebaasis on juba vähemalt 11 korda droone nähtud, teatasid sõjaväeametnikud sel nädalal. Samuti on droonidest mitmeid kordi teatanud kohalikud elanikud, kes on üha enam mures. See kõik on pannud inimesed spekuleerima droonide päritolu kohta.