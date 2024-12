Valge Maja: Biden leevendas ligi 1500 kurjategija karistust

Ametist lahkuv USA president Joe Biden teatas täna, et leevendas ligi 1500 kurjategija karistust ja andis armu veel 39-le, kes olid mõistetud süüdi mittevägivaldsetes kuritegudes. Valge Maja teatel on see Ühendriikide ajaloo suurim armuandmine ühe päeva jooksul.