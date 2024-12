Kallas: Ukrainat tuleks aidata otse Vene varade arvelt

Kallas rõhutas, et Euroopa toetus Kiievile on oluline, kuna USA tulevane president Donald Trump on andnud märku USA abi vähenemisest.

«Kui nad abi vähendavad, peame me jätkama Ukraina toetamist, sest ma olen mures, mis juhtub, kui Venemaa võidab. Ma arvan, et meil on siis rohkem ja suuremaid sõdu,» tsiteeris teda The Guardian.

Euroopa Liit on juba hakanud konfiskeerima külmutatud Vene vara pealt kogunenud intressi, kasutades seda Ukraina relva- ja muu abi rahastamiseks. Seni pole aga oldud nõus minema külmutatud vara, mille kogusumma ulatub umbes 220 miljardi dollarini, enda kallale, kuna ei olda kindel sellise sammu seaduslikkuses.

Kallas ennustas, et «ühel päeval me selleni jõuame» ja märkis, et külmutatud vara on vahend Venemaa survestamiseks.

Antud vara aitaks tasuda «kogu kahju eest, mida Venemaa on Ukrainale toonud», lisas ta, nimetades abi Ukrainale investeeringuks Euroopa enda julgeolekusse, aga ka üleilmsesse julgeolekusse, viidates Põhja-Korea sõdurite osalemisele sõjas Ukrainas ja Hiina sõjalistele õppustele Lõuna-Hiina merel. «Hiina õpib ka sellest, mida Venemaa teeb,» lisas Kallas.

Euroopa Liidu valduses on umbes kaks kolmandikku Vene varadest, mille lääneriigid pärast Moskva Ukraina-vastase agressioonisõja algust osana sanktsioonidest külmutasid.