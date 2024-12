ÜLEVAADE Leedu sai pärast viimaste presidendile meelepäraste ministrite leidmist lõpuks valitsuse

Vasaktsentristlik Leedu Sotsiaaldemokraatlik Partei (LSDP), natsionaalpopulistlik erakond Nemunase Koit ja rohepartei Demokraatlik Liit Leedu Nimel (DSVL) said omavahel küll ministrikohad nobedalt jagatud, kuid president Nausėda keeldus kabinetti kinnitamast ühtegi Nemunase Koidu ridadesse kuuluvat poliitikut, sest äärmuspartei esimees Remigijus Žemaitaitis on juudiviha õhutamises süüdistatuna kohtu all.