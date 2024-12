ÜLEVAADE Vene sõjaväebaaside saatus Süürias püsib lahtine

Mõttekoja Carnegie Endowment for International Peace analüütik Dara Massicot ütles, et õhuväebaasi täieliku evakueerimise korral oleks siiski ilmselt kaasatud palju rohkem transpordilennukeid, kui esialgu satelliidipiltidelt paistab.

Aktiivsust on näha ka Tartusi mereväebaasi juures. Uudisteagentuuri Reuters andmetel on vähemalt kolm Vene sõjalaeva lahkunud Tartusi mereväebaasist ja jäänud ankrusse 13 kilomeetri kaugusele rannikust. Ka mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) edastas, et suur osa Vene laevastikust on sadamast lahkunud ja jäänud Vahemerele ankrusse.