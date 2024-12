NARKORIIK Süüria mässulised keerasid kinni Assadi režiimi miljardite dollaritega toitnud uimastiäri

Süüria naaberriigi Jordaania ja Euroopa ametnikud ütlesid Araabia Ühendemiraatide väljaandele The National, et tootmine on praeguseks sisuliselt seiskunud. «See on vähemalt 90 protsendi jagu kahanenud,» lausus üks Euroopa ametnik, kes läinud nädalal liikus Jordaania ja Süüria piirialadel.