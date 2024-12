AK Assadi klanni lõpp ja võimalikud stsenaariumid Süürias: džihadismi tõus

Nüüd, kui Bashar al-Assadi režiim (2000–2024) on saanud minevikuks ja verine türann põgenenud diktaator Putini juurde Moskvasse, tekib küsimus: mis saab Süüriast? Kas Süürias tulevad õiglased ja läbipaistvad valimised? Kas tekib vähemalt rudimentaarse demokraatiaga vabariik, kus inimõigusi ei rikuta nagu Assadi ajal? Või tuleb Süürias taas võimule autokraatlik režiim või riik laguneb ja selle osad satuvad tugevate riikide mõjusfääri?

Esialgu võib ju tunduda, et olukord Süürias pole nii lootusetu. Mõned märgid justkui viitavad sellele: uus režiim vabastab Assadi vangi pandud inimesi, on lubanud tagada inimõigused ja kinnitanud, et ei hakata taga kiusama vähemusi.