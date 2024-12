POSTIMEES UKRAINAS Sõdurid ei saanud kuni viimase hetkeni käsku taganeda kotist välja

Ukrainlaste jaoks oli seal ainus taganemistee läbi Uspenivka küla, kus oli 1,5 kilomeetri laiune läbipääs. Eile õhtul uuendas Deep State oma rindekaarti ja sellelt on näha, et Vene väed kontrollivad Uspenivkat . See tähendab, et «auk» taganemiseks on sisuliselt sulgunud. Kindel on see, et kaotusteta pole ukrainlastel sellisest olukorras taganeda enam võimalik.