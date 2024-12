USA politseinikud avastasid laohoonest 45 tonni kanepit

Korrakaitsjad kutsuti sündmuskohale California osariigis Oak Hillsis, kus naabrid tundsid tugevat lõhna tulemas kõrvalasuvast laohoonest.

Kui uurijad laohoonesse sisenesid, avastasid nad, et terve 450 ruutmeetri suurune ruum oli täis prügikottidesse topitud marihuaanat.

Ehitise põrand oli otsast-otsani kaetud kanepikottidega, mis moodustasid kohati ligi nelja meetri kõrguse kihi. Iga kott kaalus 10-15 kilogrammi.

3000 prügikotti pakitud 45 tonni kaaluva lasti konfiskeerimiseks kulus kaks päeva ja 51 ringi veokiga.

See, kes on enam kui saja miljoni dollari suuruse turuhinnaga kanepi omanik, on jäänud aga saladuseks.

San Bernardino maakonna šerifiameti uurija Chris Bassett tunnistas, et taoline leid hämmastas korrakaitsjaid. Kui ajakirjanik küsis, kas uurijatel on aimu, kellele last kuulub, vastas ta: «Ei, praegu mitte.»

«Minu esimene mõte oli see, et kuhu see marihuaana läheb. Kas see liigub ebaseaduslikesse kanepiäridesse? Kas see jaotatakse laiali üle kogu riigi?» lausus Bassett.

Marihuaana kasutamine tervislikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel on California osariigis legaalne, kuid selle kasvatamiseks on vaja luba.