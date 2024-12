Valeriu, viis päeva on möödunud sellest, kui Rumeenia konstitutsioonikohus üllatas väga paljusid inimesi mitte ainult teie riigis. Üle-euroopalistes uudistes valitseb vaikus. Kas uudised ei jõua Eestisse või on seal tõesti vaikus pärast seda, kui presidendivalimiste favoriidilt Călin Georgescult võit rööviti?

Ma ei ütleks, et on vaikne. Esiteks toimub intensiivne olukorra mõtestamise protsess. Kõik arutlevad toimunu üle. Nii avaliku elu tegelased kui ka tavalised inimesed. Intellektuaalid teevad väga palju etteheiteid riigivõimudele, eelkõige eriteenistustele ja praegusele presidendile Klaus Iohannisele. Nad ütlevad otse, et just nemad viisid olukorra sellesse punkti.