Kas võileib on toit? Briti peaminister ja opositsioonijuht tormasid rahvusliku lõunasöögi nimel sõnasõtta

Usutluses väljaandele The Spectator ütles Badenoch, et tegelikult ei hooli ta lõunapausist üldse. «Lõuna on nõrgukestele. Mulle tuuakse toit kohale ning ma töötan ja söön samal ajal. Aega pole. Vahel ma võtan steigi,» kirjeldas novembri alguses tooride etteotsa saanud naine.

Tõelise kära tekitas ta avalikkuses aga paljude seas armastatud võileibade sarjamisega. «Ma pole võileiva-inimene, ma ei arva, et võileivad oleks päris toit, seda süüakse hommikusöögiks,» ütles ta The Spectatorile. «Ma ei puutu leiba, kui see on niiske.»