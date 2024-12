Lõuna-Korea parlament tagandas presidendi

Yoon on nüüd ametist kõrvaldatud, samal ajal kui Lõuna-Korea põhiseaduskohtul on aega veel arutada, kas seda tagandamisotsust toetada.

Põhiseaduskohtul on aega Yooni tagandamise üle otsustamiseks 180 päeva. Kui kohus toetab Yooni tagandamist, siis on ta teine Lõuna-Korea president, kes on ametist tagandatud.