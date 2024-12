Turistid lämmatavad «Euroopa jõulumaal» kohalikke

Kohalikke vaevavad rahvamassid ning nendega kaasnevad liiklusummikud ja mürarikkad tänavad. «On hetki, mil jõuluturgudel ei saa füüsiliselt läbi rahvamassi liikuda,» ütles Alsace'i piirkonna elanik, giid Daniel Ehret. «Kõikjal on pikad järjekorrad. Olen isegi näinud, kuidas WC järjekordades minnakse kaklema,» märkis ta, tuues näiteks ühe vahejuhtumi, kus ühel vanaproual juhtus nn märg õnnetus, kui ei jõudnud järjekorra tõttu õigel ajal vetsu. «See on küll äärmuslik näide ületurismist, aga selge on see, et me oleme jõudnud nende turgudega mingi piirini.»