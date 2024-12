Saksamaal on hüppeliselt tõusnud kuriteod seksuaalvähemuste vastu

Politsei avalikustatud andmete kohaselt on 2023. aastal politsei registreeritud juhtumite arv kasvanud ligikaudu 50 protsenti.

Kuriteod loetakse statistikas poliitiliselt motiveeritud vihakuritegudeks, kui kuriteo toimepanija suhtumine näitab, et need on pandud toime tuginedes eelarvamustele seoses inimese rahvuse, etnilise päritolu, seksuaalse sättumuse või soolise identiteediga.