SUUSAD RISTIS Iisrael sulgeb Iirimaal saatkonna

Iirimaa on muuhulgas ametlikult tunnustanud Palestiina riiki ning toetanud Rahvusvahelises Kohtus hagi, milles süüdistatakse Iisraeli genotsiidi korraldamises Gaza sektoris.

«Tuleb märkida, et varem kutsuti Iisraeli suursaadik Dublinis tagasi pärast Iirimaa ühepoolset otsust tunnustada Palestiina riiki,» ütles Iisraeli välisminister Gideon Sa'ar. «Iirimaa poolt Iisraeli-vastase tegevuse ja antisemiitliku retoorika aluseks on juudi riigi de-legitimeerimine ja demoniseerimine ning topeltstandardid. Iirimaa on oma suhetes Iisraeliga ületanud kõik punased jooned,» lisas Sa'ar.