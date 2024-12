Financial Times: Assad valmistas enda jaoks ette head elu eksiilis

Maailm on hakanud otsima Süüria varasid ja sai teatavaks, et Süüria keskpank saatis aastatel 2018–2019 Moskvasse sularahas umbes 250 miljonit dollarit, kuigi riigil oli majanduse stabiliseerimiseks hädasti välisvaluutat vaja, kirjutas eile väljaanne Financial Times, mida vahendas ukrainlaste uudisteagentuur Unian.