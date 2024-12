Lätis avastati ulatuslik salasigarettide tootmise võrgustik: vahistati 32 isikut ja konfiskeeriti 300 miljonit suitsu

Siseminister Rihards Kozlovskis (Uus Ühtsus) selgitas täna hommikul Läti televisioonis, et tegemist on ühe kõige ambitsioonikama operatsiooniga, mis on Euroopas viimasel ajal toimunud. Kozlovskis kinnitas, et 32 kinnipeetud isiku hulgas on nii Läti kui ka Ukraina kodanikke.