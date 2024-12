Myanmari majanduse hävitanud sõda sunnib arste ja õpetajaid teenima raha prostituudina

Neli aastat tagasi toimunud sõjaväelise riigipöörde järel lahvatanud sõda on toonud kaasa sedavõrd sügava kriisi, et tänavu küündib inflatsioon Myanmaris 26 protsendini, riigi valuuta on kaotanud väärtusest 40 protsenti ning ligi pooled inimesed elavad Maailmapanga andmeil vaesuses. See on toonud kaasa lokkava prostitutsiooni ning seejuures teenivad tänaval seksi müües elatist üha rohkemad haritud naised.

Nüüdseks 26-aastane May sai arstihariduse täpselt kuu aega enne riigipööret ning tema 415-dollarine kuupalk ei suuda katta perekonna vajadusi. N-ö kohtingutüdrukuna teenib ta aga kaks korda rohkem. «Raske on leppida sellega, et hoolimata kõigist aastatepikkustest õpingutest arstiks saamise nimel teen nüüd sellist tööd lihtsalt selleks, et toime tulla,» ütles ta The New York Timesile.