Džihaadisalafistid püüavad ellu jääda, et kehtestada regionaalset ja võimalusel ka globaalselt isevalitsust. Selle nimel on vaja lääne jaoks näiliselt tolerantseks muutuda, sest on vaja rahvusvahelist tunnustust, samas seda tunnustust otsides rahvusvahelisi seadusi eirata.