ÜLEVAADE USAs hoogustuvad üleskutsed tulistada idarannikul lendavad kahtlased droonid alla

Kummalisi droone märgati esmalt New Jersey osariigi taevas novembri keskel, misjärel on neid näha olnud ka New Yorgi linnas ja osariigis ning Virginia, Connecticuti, Marylandi, Pennsylvania ja Massachusettsi osariigis. Sotsiaalmeedia kubiseb väidetavaid droone kujutavatest jäädvustustest, kuid seni pole võimud suutnud kindlaks teha, kust mehitamata õhusõidukid pärit on või kuhu need maanduvad, kinnitades samas, et ühegi võõrjõu käsi asjasse segatud pole.