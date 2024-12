Palju enam oli naine šokeeritud Moskva üksuste kiirest edasitungist ja sellest, et peagi võivad okupatsiooniväed liikuda tänavatel linnas, kus ta on sündinud ja oma pere üles kasvatanud. «Me arvasime, et meid kaitstakse. Ma arvasin, et tuleb päris lahing Pokrovski kaitsmiseks. Ma ei oodanud seda, ma ei oodanud seda,» ahastas naine AFPga rääkides.