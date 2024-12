Zelenskõi: venelased üritavad varjata Põhja-Korea kaotusi ja põletavad selle nimel nende sõdurite nägusid

Eile teatasid Ukraina sõjaväeluure (HUR) ja USA kaitseministeerium, et Põhja-Korea sõdurid on kandnud suuri kaotusi ründeoperatsioonides Kurski oblastis. Sotsiaalmeedias on hakanud ringlema videod väidetavatest Põhja-Korea sõduritest rindel.