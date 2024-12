Paljastus elulooraamatus: paavst pääses Iraaki külastades üle noatera suitsiidipommari käest

Paavsti toonase visiidi kavas oli ka külaskäik Iraagi suuruselt teise linna Mosulisse, mille hõivas 2014. aastal terrorirühmitus ISIS, kelle kolm aastat kestnud hirmuvalitsus jättis suure osa linnast, sealhulgas sajanditevanused katoliku kirikud, varemeisse, kirjutas Politico. Kohe Bagdadisse saabumise järel said Iraagi võimud paavsti meenutuste kohased aga Ühendkuningriigi luureteenistuselt vihje, et Mosulisse on teel ka lõhkeaineid kandev naine.