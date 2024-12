Tankeriõnnetuste järel rängalt reostatud Kertši väinas on hädas veel kolmaski Vene naftalaev

Venemaa riikliku uudisteagentuur TASS teatas, et juba kolmas naftatanker saatis Musta ja Aasovi merd ühendavas Kertši väinas välja hädakutsungi, kuid seni on aluse kere terve, naftat sellest ei leki ja meeskonnale ohtu pole. Uudistaegaentuur RIA lisas, et tanker Volgoneft 109 asub Kavkazi sadama lähistel.