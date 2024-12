OTSE STRASBOURGIST Venezuela opositsioon loodab Maduro kukutada juba vähem kui kuu pärast

«Te panete kõik mängu nende väärtuste nimel, mida miljonid venezuelalased peavad väga oluliseks: õiglus, demokraatia ja õigusriigi põhimõtted,» sõnas Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola auhinda üle andes. «Teie julgus, teie pühendumus Venezuela demokraatia nimel on võrdväärselt nii inspireeriv kui ka võluv. Te tuletate meile meelde, et võitlus demokraatia eest on meie igaühe teha.»