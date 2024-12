Kurskil lasub surma vari. «Lörts, külm, muda, ussid, rotid ja pommid»

Kolme kilomeetri kaugusel Venemaa piirist asuvas Ukraina külas ulub tuul. Kord nädalas ilmuva ja kohaliku jõe järgi nime saanud ajalehe Vorskla kohaletoimetamine sinna on Oleksõi ja Natalia Pasõga missioon. 56-aastane Oleksõi on autoroolis ja 53-aastane Natalia kuulab samal ajal akent lati hoides taevast võimalike ründedroonide liikumise helisid.

Ajalehe kohaletoimetamisel Kurski oblasti piiri äärde liigutakse väga ettevaatlikult, ent see on rindejoone lähedal eluohtlik. «Tellijate liigutuspisarad on seda väärt,» sõnab Natalia Pasõga The Economistile. «Nad haaravad lehe, hoiavad seda oma nina juures, et nuusutada trükivärske paberi lõhna.»