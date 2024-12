Venemaa pealinna elu on Ukraina sõja taustal tavaline: metroos pendeldab ühtlane rahvamass, klubid on noortest lõbujanulistest pungil. Sõda Ukrainas käib kolmandat aastat. Selline tegeliku ja illusoorse Vene elu vaheline ebakõla on just Moskvas kõige suurem, kirjutas BBC täna.

Ja siis äkki juhtub midagi, mis tuletab meelde, et Venemaal ei ole mitte midagi normaalne. See miski võib olla Moskvas katuseid ja aknaid lõhkuv Ukraina droon. See miski võib aga olla ka korralikult ettevalmistatud atentaat oma kortermajast välja astuvale Vene kõrgele kindralile.

Vähemalt nendele venelastele, kes olid Kirillovi ja tema abi Ilja Polikarpovi mõrvapaiga lähedal, jõudis kohale, et Venemaa peab sõda Ukraina vastu.

«Üks asi on see, mida loed uudistest. Kui midagi juhtub otse teie kõrval, siis on see erinev ja hirmutav, ütles BBC ajakirjanikule plahvatuskoha kõrvalmajas elav Liza. «Siiani oli tunne, et kõik toimub kaugel – nüüd tapeti keegi siin. Selle tagajärjed jäävad tunda andma.»

«Minu ärevus on laes. Iga heli, mida kuulen, ajab närvi püsti – mõtlen, kas see on droon või midagi ehitusplatsil,» rääkis Liza.

Arusaam, et sõda Ukrainas on midagi kauget, on Moskvas laialt levinud. Paljudele venelastele on sõda miski, mida kogetakse telekaekraanilt või nutitelefonist. Paljuski kogevad venelased sõda vaid virtuaalselt, kirjutas BBC, lisades, et hukkunute ja vigastatute arvu valguses on see hämmeldust tekitav.

Kindrali tapmine mõjutab Moskva elanikke, aga Kremli poliitikat see ei muuda, tõdes Briti rahvusringhääling samas. Moskva ei ole Ukraina suhtes tegemas kannapööret. Kogu agressioon vaid süveneb ja sellest on märgid õhus.

Kirillovi tapmise järel süüdistas Venemaa riigitelevisioon kohe oma otsesaadetes Ukrainat. «Selle rünnakuga kirjutas Zelenskõi alla oma surmaotsusele,» kõlas Vene meedias. «Mõrvar tuleb leida. Me peame tegema kõik, et hävitada Kiievi patrioodid,» ütles Venemaa endine president Dmitri Medvedev.