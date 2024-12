«Inimesed on olnud tänavatel 21 päeva. Põhimõtteliselt on nüüdseks kaasatud terve ühiskond. [---] Sellised protestid on olnud iseloomulikud iga kord, kui Gruusia inimesed on tundnud, et nende vabadus, euroopalikkus ja sõltumatus on ohus,» lausus Zurabišvili, tuues paralleeli 1921. aastaga, mil riigis kehtestati Nõukogude võim.​