«Eile tuli rong umbes 100 inimesega. Täna 120 – see on juba 200,» ütleb naine oma Harkivis võitlevale abikaasale. «Kui palju neid veel on? Ainult jumal teab.»

Ta väidab ka, et Põhja-Korea haavatutele tehakse vabaks terveid haiglaosakondi. «Kas nad on eliit, need korealased? Me vabastame nende jaoks osakondi,» ütleb ta. Samuti olevat nendega suhtlemine raskendatud, sest nad ei räägi vene keelt, inglise keeles pole aga lubatud nendega rääkida ning kohapeal olev tõlk tõlkivat vigaselt.