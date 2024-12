Valgevenest alguse saav Nemunase jõgi lookleb hääletult läbi Leedu ülikooli­linna Kura lahe poole. Siin, Kaunase lääne­osas istub tema tumedas vees üks kitsuke poole­teise kilo­meetri pikkune saar, mis on nelja sillaga linna­tänavate külge klammerdatud.

34-aastane põline kaunaslanna Victoria teeb jõulukuu teisel neljapäeval tollele jõesaarele lapsevankriga peale juba kolmandat ringi ja ütleb, et kogu see kant on viimasel kümnendil pööraselt muutunud.