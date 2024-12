Me oleme veendunud, et Venemaa agressioonisõda Ukrainas on tõeline oht rahule ja julgeolekule Euroopas, nii et seega ka rahule ja julgeolekule Hollandis. Seepärast oleme niivõrd kaasatud.

Seda tahame näidata ka oma kohaloluga siin. Enne Tallinna tulekut käisin Ämari õhuväebaasis, kus meie F-35 [hävitajad] on praegu neljaks kuuks rotatsiooni korras tegemas õhuturvet. See on minu arvates tähtis panus, mida anname Balti riikidele, kuid me arvame ka, et NATO liitlastena on oluline üksteist toetada ja aidata. Lühikest aega olime oma Patriotidega ka Leedus. Me soovime tagada, et oleme kaasatud.