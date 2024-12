«Neil, kes sooritavad kuritegusid Venemaa vastu ... on alati kaasosalised. Ka nemad on nüüd legitiimsed sõjalised sihtmärgid. Sellesse kategooriasse võiksid kuuluda ka The Timesi haletsusväärsed šaakalid, kes argpükslikult oma toimetuse taha peitusid. See tähendab, kogu selle väljaande juhtkond,» kirjutas Medvedev oma Telegrami kanalis. «See on loogiline! Selles osas olge ettevaatlikud! Sest Londonis juhtub palju asju.»