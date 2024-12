USA ja Liibüa ametnikud ütlesid Wall Street Journalile, et Venemaa viib Süüriast Liibüasse õhutõrjesüsteeme ja muud relvastust, proovides seeläbi säilitada sõjalist kohalolekut Lähis-Idas pärast Assadi režiimi kokkuvarisemist.

Vene kaubalennukid on lennutanud õhutõrjevarustust, sealhulgas õhutõrjesüsteemide S-400 ja S-300 radareid, Süüriast Moskva toetatud Liibüa sõjapealiku Khalifa Haftari kontrolli all olevatesse Ida-Liibüa baasidesse, ütlesid ametnikud. Lennuandmete ja satelliidipiltide põhjal on Venemaa hädaolukordade ministeeriumi registreeritud kaubalennukid lennanud Liibüa al-Khadimi baasi vähemalt seitse korda vähem kui nädala jooksul, vahendab CNN. Lisaks viiakse sõjavarustust Süüriast ka Venemaale.