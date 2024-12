AK USA ja Hiina stabiilselt pingelised suhted – üks seab piiranguid, millele teine vastab

Kuigi tulist retoorikat on jäänud vähemaks, näitavad Valge Maja ja Kongressi sammud, et Ühendriikidel ei ole plaaniski pilku Aasia suurvõimult kõrvale pöörata, ning see tähelepanu (ja ressursside) prioriseerimine on miski, millega ka Euroopa on sunnitud arvestama.