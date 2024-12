Ukraina peastaap teatas täna hommikul, et viimase ööpäevaga on likvideeritud 2200 okupanti. Kuigi viimastel kuudel on seda rekordit purustatud mitmeid kordi, on tegemist Venemaa okupatsiooniväe uue veriseima päevaga ning eelmine rekord tehti märkimisväärselt üle.