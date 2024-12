AK Lääne vastu hübriidsõdiv Venemaa toetub «uue kurjuse telje» klubile

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) uurimisprogrammi «Julgeolek ja kriisikindlus» juht Marek Kohv ütleb, et Venemaa ja Hiina koostöö desinformatsiooni valdkonnas on fakt. «2019. aastal allkirjastasid nad koostööleppe, milles nad lubavad «seista maailmas õige ja faktilise informatsiooni eest» – mida iganes see ka ei tähendaks,» märgib ta.