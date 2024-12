Meedia: Orban plaanib blokeerida ELi Venemaa sanktsioonide pikendamist kuni Trumpi ametisse astumiseni

Euroopa Liidu Venemaa-vastased sanktsioone peab pikendama iga kuue kuu tagant ning järgmine pikendamise tähtaeg on juba Jaanuari lõpus, ehk vaid 11 päeva pärast Trumpi ametisse astumist. Sanktsioonide pikendamise peavad heaks kiitma kõik 27 ELi liikmesriiki, mille tõttu saaks Ungari seda blokeerida. Kui Ungari ei nõustu ELi sanktsioonide pikendamisega, kaotavad need 31. jaanuaril kehtivuse.

Kuna Trump on lubanud ametisse astumise järel lühikese ajaga sõja lõpetada ning Venemaa ja Ukraina rahuläbirääkimiste laua taha suruda poleks Orbáni kohaselt enam sanktsioonidel mõtet. Ungari juht on järjekindlalt takistanud ja edasi lükanud Venemaa vastaseid sanktsioone ja sõjalist toetust Kiievile ning on korduvalt öelnud, et sanktsioonid on mõttetud ja kahjustavad vaid Euroopa majandust.