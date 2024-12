Poola süüdistab Ungarit vaenulikus teos – asüüli andmise tõttu tagaotsitavale endisele aseministrile

Ungari teatas eile, et andis asüüli Poola endisele asejustiitsministrile, keda on seoses korruptsioonisüüdistustega politsei nädal aega taga otsinud. Poola välisministeerium ütles, et Ungari pani sellega toime Poola suhtes vaenuliku teo ning peaminister Donald Tusk võrdles Ungari peaminister Viktor Orbánit Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenkaga.