10 aastat vaikust Kadunud Malaisia reisilennuki otsingud tõmmatakse taas käima

Malaisia valitsus tegi täna teatavaks, et on jõudnud põhimõtteliselt otsuseni jätkata kümme aastat tagasi teel Kuala Lumpurist Pekingisse kadunuks jäänud lennuki otsimist - valitsuskabinet kiitis heaks 70 miljoni dollari suuruse tehingu USA-s asuva mereuuringute firmaga Ocean Infinity, vahendas BBC transpordiminister Anthony Loke'i teadaannet.

Kokkulepe sõlmitakse põhimõttel, et firma saab vastava tasu vaid siis, kui vrakk leitakse. Loke rõhutas, et valitsus on jõudnud põhimõtteliselt otsuseni, kuid läbirääkimised konkreetsete tingimuste üle alles käivad - need viiakse lõpule järgmise aasta alguses.