Ajaleht kirjutab, et Trumpi meeskonnaliikmed on rääkinud Euroopa ametnikega, öeldes neile, et USA tulevane president nõuab NATO liikmesriikidelt kaitsekulutuste suurendamist viie protsendini SKT-st, samuti kavatseb ta jätkata sõjalise abi andmist Ukrainale.