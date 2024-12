Tüüringi, Saksimaa ja Saksi-Anhalti liidumaa uudiseid vahendav agentuur mdr teatas Magdeburgi politseile tuginedes, et vähemalt üks inimene on hukkunud ja vähemalt 70 on saanud viga, neist 15 tõsiselt.

Kohalik väljaanne Volksstimme ning Bild teatavad aga vähemalt 11 hukkunust.

Uudisteagentuurile AFP teatas kohaliku päästeteenistuse pressiesindaja, et vigastada on saanud 60-80 inimest, mitu neist raskelt.​

Päästjad ja politseinikud sündmuskohal. Foto: DOERTHE HEIN/DPA/AFP/Scanpix

Valitsuse pressiesindaja Matthias Schuppe kinnitas Saksa meediale, et tegemist oli tõenäoliselt rünnakuga.

«See on kohutav sündmus, eriti nüüd, jõulueelsetel päevadel,» lisas Saksi-Anhalti liidumaa peaminister Reiner Haseloff uudisteagentuurile dpa.

Koha peal on palju päästjaid ja politseinikke. Politsei on nüüdseks piiranud ümber suure osa kesklinnast. Autojuhtidel palutakse kesklinna igal juhul vä​ltida, jalakäijatele antakse ruuporitest teada, et parem oleks kesklinnast lahkuda.

«Vaatepilt on hirmus,» tõdes mdr-ile Magdeburgi linnavalitsuse pressiesindaja Michael Reif.

Jõuluturu külastajate esialgsete teadete kohaselt nähti musta BMW maasturit sõitmas kohaliku aja järgi veidi peale kella 19 läbi turuala ees seisnud tõketest, ajades alla mitu turul viibinud inimest. Pealtnägijate sõnul sõitis ründaja siksakiliselt mööda turuala, ilmselt selleks, et tabada võimalikult palju külastajaid, vahendas Volksstimme.