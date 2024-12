Washington: USA on Saksa jõuluturu rünnakust šokeeritud

«USA on šokeeritud ja kurb traagilistest uudistest Magdeburgist,» ütles ministeeriumi kõneisik Matthew Miller, kinnitades, et Washington on valmis andma abi ajal, mil «võimud seda kohutavat juhtumit uurivad».

Võimaliku ründaja pidasid politseinikud kinni ning väljaanne WELT teatas politseiallikatele tuginedes, et tegemist on 1974. aastal sündinud Saudi Araabiast pärit mehega, kes kasutas vahetult enne rünnakut laenatud sõidukit.

Haseloff teatas hiljem, et kahtlusalune on Saksamaal elanud alates 2006. aastast ning töötab Magdeburgist 50 kilomeetrit lõunas asuvas Bernburgis arstina. «Nii palju kui me praegu teame, ründas ta üksi, nii et me ei arva, et linnale oleks edasist ohtu,» märkis Haseloff.