SÕDURIPUUDUS Ukraina peastaap nõuab õhutõrjeüksustelt meeste saatmist jalaväkke

«See on jõudmas kriitilise piirini, kus me ei saa olla kindlad, et õhutõrje korralikult toimib... Need inimesed teadsid, kuidas õhutõrje töötab, mõned on saanud läänes väljaõppe ja neil olid tõelised oskused. Nüüd saadetakse nad võitlema rindele, milleks ettevalmistus puudub,» ütles üks allikas kartuses, et olukord kujutab Ukrainale julgeolekuriski.